Gaziantep'te feci kaza: Tır viyadükten düştü, 2 ölü 4 yaralı!

Gaziantep'te meyve yüklü bir tırın otomobile çarptıktan sonra viyadükten aşağı düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

OTOMOBİLE ÇARPAN TIR VİYADÜKTEN DÜŞTÜ

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki İ.G. idaresindeki 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü tır, aynı istikamette seyir halinde olan A.Ç. yönetimindeki 46 LD 335 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan dev tır, viyadükten aşağı düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazanın ardından olay yeri adeta can pazarına döndü. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, viyadükten düşen tırın içerisinde bulunan 64 yaşındaki A.B. ile 37 yaşındaki M.G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kazadan yaralı olarak kurtulan tır sürücüsü İ.G. ve tırda yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki G.B. ile otomobil sürücüsü A.Ç. ve yanındaki 31 yaşındaki R.D. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)