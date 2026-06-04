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Halk TV Türkiye Yolcularını kurtardı, kendisi yaşama tutunamadı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Yolcularını kurtardı, kendisi yaşama tutunamadı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Ordu'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü Cantürk Topal, aracı bariyerlere kontrollü çarparak yolcuların hayatını kurtardı. Olası bir faciayı önleyen 38 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yolcularını kurtardı, kendisi yaşama tutunamadı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcu minibüsü şoförü 38 yaşındaki Cantürk Topal, aracı bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurmayı başardı. Büyük bir facianın önüne geçen sürücü, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

SEYİR HALİNDE FENALAŞTI

Olay, Ulubey-Ordu kara yolu Çatallı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ulubey ile Ordu ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan 52 M 0504 plakalı minibüsün sürücüsü Cantürk Topal, direksiyon başındayken birden rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Topal, fenalaşmasına rağmen aracın kontrolünü kaybetmemek için büyük çaba sarf etti.

Yolcularını kurtardı, kendisi yaşama tutunamadı: Kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti - Resim : 1

SOĞUKKANLI MÜDAHALE FACİA ÖNLEDİ

Direksiyon hakimiyetini korumayı başaran Topal, yolcu dolu minibüsü yol kenarında bulunan bariyerlere kontrollü bir şekilde çarptırarak durdurdu. Sürücünün bu soğukkanlı ve yerinde müdahalesi sayesinde, araçta yolculuk eden vatandaşlar kazadan yara almadan kurtuldu.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cantürk Topal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen üzücü olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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