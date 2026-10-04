Yola çıkacaklar dikkat! Hava koşulları seferleri vurdu

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Ege Denizi’nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal kararının Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferleri kapsadığı bildirildi.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

KABATEPE’DEN İKİ SEFER YAPILAMAYACAK

Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 07.00 ve 11.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

GÖKÇEADA’DAN DA SEFERLER İPTAL

Gökçeada’dan ise saat 09.00 ve 13.00’te yapılması planlanan feribot seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. (DHA)