Yola çıkacaklar dikkat! Hava koşulları seferleri vurdu
Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kabatepe’den 07.00 ve 11.00, Gökçeada’dan ise 09.00 ve 13.00 seferleri yapılamayacak.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Ege Denizi’nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal kararının Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferleri kapsadığı bildirildi.
BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
KABATEPE’DEN İKİ SEFER YAPILAMAYACAK
Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 07.00 ve 11.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi.
GÖKÇEADA’DAN DA SEFERLER İPTAL
Gökçeada’dan ise saat 09.00 ve 13.00’te yapılması planlanan feribot seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi