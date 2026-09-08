Yayaya yol vermedi cezayı yiyince savunması pes dedirtti! "Ne oldu yani öldürdük mü?"

Yaya önceliği kuralını hiçe sayıp frene basmak yerine gaza yüklenen sürücüler, bu kez drona yakalandı. Ancak kameraya yansıyan açık ihlallere rağmen sergilenen kayıtsızlık, yollarda yayaların neden her an ölümle burun buruna geldiğini acı bir şekilde özetledi.

GÖRÜNTÜYE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin en yoğun aktığı noktalardan Bülent Angın Bulvarı’nda denetim başlattı. Trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaları görmezden gelen araçlar, havadan dronla anbean kaydedildi. İhlali yapan sürücüler, birkaç yüz metre ileride kurulan kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Kural tanımayan sürücülerden biri olan Sabri D., polislerin uzattığı dron kaydını izlemesine rağmen pes dedirten bir tavır sergiledi. Yaya geçidinde bekleyen vatandaşı açıkça görmesine karşın kendini savunan sürücü, suçlamayı doğrudan yayaya yöneltti:

"Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o."

Kendi can güvenliğini korumak için kaldırımda bekleyen yayayı suçlu ilan eden Sabri D.’ye, yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira para cezası uygulandı.

"VURDUK MU, ÖLDÜRDÜK MÜ?"

Denetim noktasında ceza tutanağını gören diğer sürücülerin tepkileri de farksız değildi. Kural ihlalini kabul etmeyip polisle dakikalarca tartışan Yaşar A., tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Olmayan yayayı nasıl fark edeyim? Ne oldu? Vurduk mu, öldürdük mü?"

Trafikteki en temel hakkı olan geçiş önceliğini kullanmak isteyen vatandaşların karşılaştığı bu kayıtsızlık ve "ölüm olmadığı sürece sorun yok" mantığı, denetim boyunca tansiyonun sık sık yükselmesine yol açtı.

İKİ SAATTE 900 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Yaklaşık iki saat süren denetim, yollardaki kural tanımazlığın ürkütücü tablosunu net biçimde ortaya koydu. Uygulama kapsamında:

- Yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermediği dronla tespit edilen 64 sürücüye toplam 362 bin 368 lira,

- Farklı trafik ihlal eden toplam 175 sürücüye ise 901 bin 128 lira para cezası kesildi.

- Kusurlu bulunan 2 araç ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.