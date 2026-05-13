Yaya geçidini kullanmak isteyen kadına minibüs çarptı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan B.A.'ya minibüs çarptı.

69 yaşındaki kadının yaralandığı kaza bir başka aracın kamerasına yansıdı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İÇİN YAYA GEÇİDİNİ TERCİH ETTİ

Öğle saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde elinde poşetlerle yürüyen kadın yolun karşısına geçmek istedi.

Karşıya geçmek için yaya geçidini tercih eden B.A.'ya S.U. yönetimindeki yolcu minibüsü çarptı.

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

Yere düşen kadın, minibüs tekerleğinin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan B.A. için ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

69 YAŞINDAKİ KADININ AYAĞI KIRILDI

İlk müdahalesi yapılan B.A. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadının ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)