Yatağa savurup kanlar içinde kalana kadar darbetti! Genç kadının yaşadığı dehşet anlarına tepki yağdı

Türkiye'de her geçen gün artan kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin son adresi Ankara oldu. Yaklaşık 2,5 yıldır evli olduğu eşi tarafından hamilelik süreci de dahil olmak üzere sistematik şiddete maruz kalan Derin Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve darp görüntüleriyle yaşadığı dehşeti kamuoyuna aktardı.

HAMİLELİĞİ BOYUNCA ŞİDDET GÖRMÜŞ!

Edinilen bilgilere göre, şiddet döngüsünün hamilelik dönemi boyunca aralıksız sürdüğü öğrenildi. Yaşadığı son saldırının 19 Temmuz akşamı gerçekleştiğini belirten Derin Deniz, eşinin ablasının evinde maruz kaldığı şiddet anlarını sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'a şu sözlerle anlattı:

"19 Temmuz akşamı, eşimin ablasının evine misafirliğe gitmiştik. Her şey bir anda gelişti. Telefonunda bir kadının numarasını gördüm, bana 'Onunla iş yapacağız, yeni bir dükkan açacağız' dedi. Düzgün giden bir süreç değildi, daha yeni iş batırmıştı. Sadece 'Ben de senin istemediğin bir şeyi yaptığımda ne demek istediğimi anlarsın' dedim, başka hiçbir şey söylemedim.

Bu cümlem üzerine aniden yüzüme yumruk attı. O dehşet anıyla hemen koşup bebeğime sarıldım, tek amacım o evden kaçıp kurtulmaktı. Ama ablası hemen arkamdan gelip bebeği kucağımdan aldı. O an savunmasız kaldım; eşim üzerime koşup beni yatağa yatırdı ve defalarca vurmaya başladı. Kaşımın patladığını, kanların aktığını gördüğünde ancak durdu.

Gözümden kanlar akarken can havliyle kapıya koştum, kaçmaya çalıştım. Saçımdan yakalayıp beni var gücüyle yere savurdu. Defalarca kapıya doğru hamle yaptım ama her defasında engellendim. O kadar çok bağırdım, o kadar çok feryat ettim ki bir tane bile komşu 'Ne oluyor?' deyip kapıya gelmedi.

Telefonumda KADES uygulaması yüklüydü. Telefonu elime aldım ama baskıdan ve engellemelerden o düğmeye bir türlü basamadım. Tam 4 saat boyunca o evin içinde hapsedildim. 'Beni bırakın, ailemi arayın' diye 4 saat boyunca yalvardım. O 4 saat boyunca yüzümdeki kanları temizlemeye, olayı örtbas etmeye çalıştılar. Ve bütün bu şiddete, çaresizliğime küçücük bebeğim anbean şahit oldu."

KAMUOYUNDAN TEPKİ YAĞDI

Derin Deniz’in paylaştığı darp görüntüleri ve açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda vatandaş ve kadın hakları savunucusu olaya tepki gösterdi. Yetkililere seslenen kamuoyu, Derin Deniz ve çocuğu için acil ve etkin koruma tedbirlerinin alınmasını, fail hakkında ise caydırıcı adli sürecin derhal başlatılmasını talep etti.