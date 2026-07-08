Yasemin Minguzzi'ye 'tehdit' davası: Sanık Mehmet Emin uyan beraat etti

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ye yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit" suçlamasıyla tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Mehmet Emin Uyan hakkında beraat kararı verildi.

MAHKEME: TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMADI

Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Uyan'ın X hesabından yaptığı paylaşımın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığına hükmederek beraatine karar verdi.

Mahkeme, sanığın paylaşımında yer alan "kan pornosu" ifadesini "çirkin ve saygısızca bir benzetme" olarak değerlendirdi. Ancak bu ifadenin tehdit suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

"CİDDİ KORKU VE ENDİŞE YARATACAK NİTELİKTE DEĞİL"

Kararda, paylaşımda yer alan ifadelerin objektif olarak muhatabı üzerinde ciddi korku ve endişe yaratacak nitelikte olmadığı vurgulandı. Bu nedenle "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit" suçunun oluşmadığı kaydedildi.

SAVCI DA BERAAT İSTEMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu paylaşımın tehdit suçunun unsurlarını taşımadığı gerekçesiyle Uyan'ın beraatini talep etmişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, mahkeme bu doğrultuda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi uyarınca beraat kararı verdi. Ayrıca sanık lehine 45 bin lira vekalet ücretinin hazineden ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'deki bir bit pazarında çıkan tartışmada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu olan Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ise oğlunun ölümünün ardından yürüttüğü adalet mücadelesi sırasında sık sık tehdit ve hedef gösterme iddialarıyla gündeme geldi.