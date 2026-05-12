Yasemin Minguzzi'ye tehdit davası: Duruşma ertelendi

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de bir bit pazarında laf atma tartışması sonucu bıçaklanarak öldürüldü. 14 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Minguzzi’nin vefatı tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğdu. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu olan Mattia Ahmet'in ölümünün ardından tutuklanan suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B.Y.'ye 24'er yıl hapis cezası verildi.

Anne Yasemin Minguzzi evladının ölümünün ardından başlattığı "adalet" mücadelesinde sık sık hedef alındı. Yasemin Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar atan Mehmet Emin Uyan'ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin sosyal medya hesaplarına ve posta hesaplarına oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası çeşitli zamanlarda vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditlerde bulunulduğu kaydedildi.

'PİŞMANIM' SAVUNMASI

Sanık Uyan savunmasında, paylaşımın kendisi tarafından yapıldığını, paylaşım yapmaktaki amacının müştekinin yazıp sattığı kitabı normal fiyatından fazla imza günlerinde sattığı için onu eleştirmek amacını taşıdığı ve yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Yasemin Akıncılar Minguzzi ise beyanında şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, mütalaa hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)