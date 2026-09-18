Yargıtay’da Başkanın listesi ilk kez sandıktan çıkmadı: Kurula 7 bağımsız isim girdi
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu seçimleri 8 turun ardından tamamlandı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in desteklediği ana listeden yalnızca Orhan Sekmen seçilirken, kuruldaki diğer 7 koltuğu bağımsız adaylar kazandı.
Yargıtay'da 2 Temmuz'da başlayan Birinci Başkanlık Kurulu seçimleri, 8 turun ardından tamamlandı. Çekişmeli geçen seçimlerde Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in hazırladığı ana liste beklenen sonucu alamadı.
Seçim sonucunda Kerkez'in desteklediği listeden kurula girmeyi başaran tek isim, 11. Hukuk Dairesi Başkanı Orhan Sekmen oldu. Kuruldaki diğer 7 üyelik ise başkanın ana listesi dışında yarışan bağımsız adaylara gitti.
Kurula seçilen bağımsız isimler şöyle:
- Seraceddin Göktaş – 9. Hukuk Dairesi Başkanı
- Mehmet Boran – 5. Hukuk Dairesi Üyesi
- Mustafa Erol – 7. Hukuk Dairesi Üyesi
- Mustafa Kurtaran – 3. Ceza Dairesi Başkanı
- Yaşar Şimşek – 7. Ceza Dairesi Başkanı
- Erdoğan İshakoğlu – 7. Ceza Dairesi Üyesi
- Şerafettin Saka – 9. Ceza Dairesi Üyesi
Sekiz üyelikten yalnızca birinin Kerkez'in desteklediği listeden çıkması, Birinci Başkanlık Kurulu'nun oluşumunda bağımsız adayların belirgin ağırlık kazanmasıyla sonuçlandı.
Seçim tablosunun, kurul içerisindeki karar süreçlerinde başkanın tek başına belirleyici olmasının önüne geçebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.