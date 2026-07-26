Yargıtay mutlak butlan kararını ön incelemeye aldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında tedbiren "mutlak butlan" kararı vermişti.

Bu kurultaydan önce görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de "karar kesinleşinceye kadar" tedbiren göreve iade etmişti.

Karar hemen Yargıtay'a temyize gönderildi ama dosya 2 ay bekledi.

Başvuru Yargıtay'a 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatilden hemen önce, 17 Temmuz Cuma günü iletildi. Dosya, 3. Hukuk Dairesi'nce "ön inceleme"ye alındı.

YARGITAY SÜRECİ BAŞLADI AMA...

Adli tatil olmasına rağmen dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri yapılabiliyor. Alınan bilgiye göre, bu kapsamda, Yargıtay'daki dosya durumu "kayıt aşamasında" iken "ön inceleme" olarak değişti. Böylelikle Yargıtay'daki süreç başladı.

Ön inceleme aşamasında, dosyanın teslim edileceği tetkik hakimi, nihai kararı verecek. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacağı raporunu hazırlamaya başlayacak.

Tetkik hakimi, incelemesini tamamlamasının ardından raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak. Dosyanın esasa ilişkin incelemesinin, yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.