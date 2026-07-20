Yargıtay butlan kararı verecek! Tüm senaryolar siyaseti baştan aşağı değiştirecek

CHP'deki mutlak butlan davasında kritik süreç başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle birlikte temyiz incelemesi resmen başlarken, gözler yüksek mahkemenin vereceği karara çevrildi. Yargıtay'ın kararı yalnızca CHP'nin yönetimini değil, muhalefetin yol haritasını da doğrudan etkileyecek.

YARGITAY BUTLAN KARARI VERECEK!

Yargıtay'ın önünde üç olasılık bulunuyor. İlk senaryoda yüksek mahkemenin mutlak butlan kararını bozması halinde Özgür Özel ve ekibinin CHP yönetimine yeniden dönmesinin önü açılacak.

İkinci senaryoda ise kararın onanması durumunda mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu görevini sürdürecek. Bu durumda mevcut Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda eylül ayında kurultay sürecinin başlatılması bekleniyor.

Öte yandan bugün Yargıtay'dan karar çıkmaması halinde dosyanın adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasına kalabileceği değerlendiriliyor.

TÜM SENARYOLAR SİYASETİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRECEK

Kararın adli tatil sonrasına kalması halinde Ankara kulislerinde konuşulan en dikkat çekici ihtimal ise Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesini resmen başlatması.

Kulis bilgilerine göre Özel'in salı günü yapılacak grup toplantısında yeni parti kararını açıklaması, aynı gün il başkanlarıyla bir araya gelmesi, çarşamba günü ise eski Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Hafta içinde yeni partide yer alacak milletvekilleriyle de görüşmeler yapılacağı, "Yeni Parti" adıyla kurulacak oluşumun dilekçesinin ise 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin planlandığı iddia ediliyor.

Bugün başlayan adli tatil nedeniyle yargı organlarında yalnızca tutuklu dosyaları ile acil nitelikteki uyuşmazlıklar görüşülecek. Acil kapsamı dışında kalan dosyalar ise yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'e kadar bekletilecek. Bu nedenle Yargıtay'ın bugün karar vermemesi halinde CHP'deki liderlik tartışmalarının adli tatil sonrasına taşınması ihtimali de bulunuyor.