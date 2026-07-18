"Yan daireyi de aldılar mı' deyince ortaya çıktı! Çocuk katilinden gaspçıya hepsi bir aradaymış

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde uyuşturucu ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlüyü yakaladı. Şüphelilerin, "Yan dairedekileri de aldılar mı" şeklindeki konuşmasını duyan ekipler, bitişikteki eve de baskın yaptı. İkinci dairede 2 firari hükümlü daha yakalandı. Yakalanan şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Çocuğu kasten öldürmekten hırsızlığa kadar bir dizi suç işleyen kişilerin beraber yaşadığı öğrenildi.

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu ve aranan kişilerin saklandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yan yana bulunan iki daireden birine düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

"YAN DAİREDEKİLERİ DE ALDILAR MI" DENİLİNCE...

Polis ekipleri, yakalanan kişilerin kendi aralarında "Yan dairedekileri de aldılar mı" diye konuştuğunu duydu. Bunun üzerine bitişikteki daireye de operasyon düzenlendi. Evde yapılan kontrolde, çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü daha yakalandı.

Yakalanan kişilerin Nurullah D. (25), Veysel T. (39), Emre B. (28), Serkan K. (26) ve Süleyman A. (26) olduğu belirlendi.

ÇOCUK KATİLİ ÇIKTI

Nurullah D.’nin 3 suç kaydının bulunduğu, 'Çocuğu kasten öldürmek' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 17 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Veysel T.’nin ise 2 suç kaydının bulunduğu ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

TOPLAM CEZALARI 79'İ AŞIYOR

Emre B.’nin 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emre B.’nin farklı mahkemelerce 'Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 23 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Serkan K.’nin 11 suç kaydının bulunduğu, 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 20 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Süleyman A.’nın da 12 suç kaydının bulunduğu ve 'Ruhsatsız silah ve mermi satın almak veya taşımak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Beş hükümlünün toplam 78 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Dairelerde yapılan aramalarda 13 gram uyuşturucu hammaddesi, 34 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi ve 5 parça hâlinde bin 480 içimlik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş peçete bulundu.

Ayrıca kokain olduğu değerlendirilen 14,60 gram ve 1,4 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 14 mermi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Evde bulunan 22 yaşındaki Ramazan Y.’nin poliste 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilmesinin ardından da emniyete götürüldü. (DHA)