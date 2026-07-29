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Halk TV Türkiye Yalova'da dehşet: Emlakçıyı katledip intihar etti

Yalova'da dehşet: Emlakçıyı katledip intihar etti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir emlak dükkanında, 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal tartıştığı 40 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

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Yalova'da dehşet: Emlakçıyı katledip intihar etti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir emlak dükkanında korkunç bir olay yaşandı. Emlak ofisine gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Akçal, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Yerlikaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yerlikaya yere yığılırken, Akçal bu kez silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından her iki cenaze, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın ayrıntıları ve tartışmanın nedeni araştırılıyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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