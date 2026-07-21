Ölüm tehditleri ve 'Aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü iddia edildi! Suzan Elik davasında duruşma ertelendi!

İstanbul Çekmeköy’de 29 Eylül 2025'te hakkında verilmiş uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Yunus Elik tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Suzan Elik cinayetine ilişkin davanın duruşması görüldü.

İddianamede, Suzan Elik'in "aile meclisi" kararıyla hedef alındığı öne sürülürken, aradan geçen zamana karşın firari sanık Yunus Elik hala yakalanamadı.

Firari sanık Yunus Elik ile annesi Feriha Elik, babası İdris Elik ve kardeşi Yavuz Elik hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan açılan davanın duruşması bugün gerçekleşti. Davada, Suzan Elik'in boşanma sürecindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Yunus Elik ve ailesi tarafından hedef alındığı ve aile bireylerinin bir araya gelerek karar aldıkları öne sürüldü.

"AİLESİ TARAFINDAN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU"

Duruşmada müştekiler, Suzan Elik’in sık sık Yunus Elik ve ailesi tarafından ölüm tehdidine maruz kaldığını anlattı. Tanıklar, Suzan’ın olaydan önce kendisini arayarak ailenin toplanıp kendisi hakkında karar verdiğini anlattığını öne sürdü.

Ayrıca duruşmada sanık müdafiilerinden birinin “Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur. Aile de kızına keşke sahip çıksaymış" ifadesini kullandığı ve ardından avukatlar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Görülen duruşmanın ardından mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve dosyadaki süreçlerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.

AVUKATLARDAN ADALET ÇAĞRISI: UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ

Duruşma sonrası Cumhuriyet gazetesinden Rengin Temoçin'e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz, şu ifadeleri kullandı:

“Suzan Elik dosyası, kadınların yaşam hakkını korumakla yükümlü mekanizmaların nasıl işlemez hale getirildiğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Suzan, hakkında verilmiş uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında katledildi. Bir kez daha gördük ki kağıt üzerinde kalan koruma kararları kadınları yaşatmıyor. Devletin kadınların yaşam hakkını koruma yönündeki pozitif yükümlülüğünü etkin biçimde yerine getirmemesi, kadın cinayetlerini önlenebilir olmaktan çıkarıp göz göre göre işlenen suçlara dönüştürüyor. Bu nedenle Suzan'ın öldürülmesi yalnızca bireysel bir failin suçu olarak ele alınmamalı; koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen sistemin de sorumluluğunu ifşa etmeyi gerektirmektedir”

"AİLE FERTLERİ DE HESAP VERİYOR"

“Bu dosyada yalnızca firari fail yargılanmıyor. Suzan hakkında aile meclisi kararı alarak ölüm hükmü veren ve bu cinayette rol üstlenen aile fertleri de mahkeme önünde hesap veriyor. Beklentimiz, maddi gerçeğin hiçbir yönü karanlıkta bırakılmadan ortaya çıkarılması ve bu cinayette sorumluluğu bulunan herkesin hak ettiği cezayı almasıdır. Kadın cinayetlerinde cezasızlığı yeniden üretecek hiçbir karar kabul edilemez. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak Suzan Elik dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü bu dava yalnızca Suzan'ın değil; yaşam hakkı elinden alınan, korunmadığı için öldürülen bütün kadınların adalet mücadelesidir.”