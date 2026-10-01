Yağışlar barajları doldurdu: 4 günde yüzde 50 arttı!

Kocaeli'de hafta başında etkili olan yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranını gözle görülür şekilde artırdı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerine göre, kentin en önemli su kaynağı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi hızla yükseldi.

Yuvacık Barajı’nda doluluk 4 günde yüzde 33’ten yüzde 50’ye çıkarken, barajdaki su miktarı da yaklaşık yüzde 50 arttı.

YUVACIK BARAJI’NDA 4 GÜNDE YÜZDE 50 ARTIŞ

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) alınan bilgiye göre, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Yuvacık Barajı’nda 28 Eylül’de yüzde 33 olan doluluk oranı, 29 Eylül’de yüzde 37’ye, 30 Eylül’de yüzde 48’e yükseldi. 1 Ekim’de ise doluluk yüzde 50 olarak ölçüldü.

Barajdaki su miktarı da 4 günde 17 milyon 110 bin metreküpten 25 milyon 540 bin metreküpe çıktı. Böylece su miktarında yaklaşık yüzde 50 artış kaydedildi.

NAMAZGAH BARAJI DA YÜKSELDİ

Namazgah Barajı’nda da son yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. 28 Eylül’de yüzde 54 olan doluluk oranı, 29 Eylül’de yüzde 58’e, 30 Eylül’de yüzde 66’ya çıktı. 1 Ekim’de ise barajın doluluğu yüzde 67 olarak kaydedildi.

Namazgah Barajı’ndaki mevcut su miktarının 15 milyon 50 bin metreküp olduğu belirtildi.

İHSANİYE BARAJI YÜZDE 53 DOLU

Karamürsel’de bulunan İhsaniye Barajı’nda doluluk oranı 28 Eylül’de yüzde 52, 29 Eylül’de yüzde 53 ve 30 Eylül’de yüzde 54 olarak ölçüldü. Barajın doluluğu 1 Ekim itibarıyla yüzde 53’e gerilerken, mevcut su miktarı 4 milyon 270 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

İhsaniye Barajı’nda biriken su, 5 Ağustos’ta şehir şebekesine verilmeye başlanmıştı. (AA)