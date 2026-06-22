Dijital dünyanın en etkili haber alma platformu olan X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandı.

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformuna girmek isteyen kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Uyarı doğrultusunda bir kez daha sayfayı yenileyen kullanıcılar yine aynı sorun ile karşı karşıya kaldı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformu ile ilgili saat 16.51 sularında Downdetector'e binden fazla sorun bildirilirken ABD'li milyarderin sahibi olduğu "X sosyal medya platformu çöktü mü?" sorusu akıllara geldi.

Sorun ile ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: Downdetector

DAHA ÖNCE DE AYNI SORUN İLE KARŞILAŞIMIŞTI

Kullanıcılar daha önce de sıklıkla X'e girmek isterken erişim sorunu yaşamıştı.

Bazı zamanlarda platformun uzun süre boyunca açılmadığı olmuştu.