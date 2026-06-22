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Halk TV Türkiye X sosyal medya platformu çöktü mü?

X sosyal medya platformu çöktü mü?

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar sayfayı yenilemek istediklerinde "Bir sorun oluştu" uyarısıyla karşı karşıya geldi.

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X sosyal medya platformu çöktü mü?

Dijital dünyanın en etkili haber alma platformu olan X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandı.

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformuna girmek isteyen kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

X sosyal medya platformu çöktü mü? - Resim : 1

Uyarı doğrultusunda bir kez daha sayfayı yenileyen kullanıcılar yine aynı sorun ile karşı karşıya kaldı.

X sosyal medya platformu çöktü mü? - Resim : 2

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X ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformu ile ilgili saat 16.51 sularında Downdetector'e binden fazla sorun bildirilirken ABD'li milyarderin sahibi olduğu "X sosyal medya platformu çöktü mü?" sorusu akıllara geldi.

Sorun ile ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.

X sosyal medya platformu çöktü mü? - Resim : 4
Kaynak: Downdetector
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DAHA ÖNCE DE AYNI SORUN İLE KARŞILAŞIMIŞTI

Kullanıcılar daha önce de sıklıkla X'e girmek isterken erişim sorunu yaşamıştı.

Bazı zamanlarda platformun uzun süre boyunca açılmadığı olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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