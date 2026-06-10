'Vize vurgunu araştırılsın' önerisine AKP-MHP freni: 'AKP'lilerle ilişkileri var' iddiası

TBMM Genel Kurulu’nda, yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşların vize başvuru süreçlerinde yaşadığı sorunların araştırılmasına yönelik bir önerge görüşüldü. İYİ Parti tarafından sunulan önerge, yapılan oylamada AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

ÖZDAĞ: VİZE ŞİRKETLERİ AKP'Lİ VEKİLLERLE İLİŞKİLİ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, konuşmasında vize randevuları için kullanılan aracı şirketlerin sahipliklerinin araştırılması gerektiğini belirterek şu iddiaları ortaya attı:

“Bu şirketler Adalet Kalkınma Partisinin bazı milletvekilleriyle, bazı bakanlarıyla -eski, yeni milletvekilleriyle ve bakanlarıyla- ilişkileri olan şirketler; bu kadar açık söylüyorum, bunu bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Hani 'arınma' diyorsunuz ya, 'Yolsuzluklara karşı mücadele veriyoruz. Belediyelerde hırsızlıklar oluyor, belediyelerde yolsuzluklar oluyor; yargı bunların üzerine gidiyor' diyorsunuz ya, gelin, hep beraber bunun üzerine gidelim.”

Özdağ, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a seslenerek şunları söyledi:

“Siz bu şirketlerin bütün çalışmalarını kendi vakfınıza mündemiç hale getirdiniz mi? Getirmediniz, hala bu şirketler çalışıyorlar, bu şirketler haksız kazanç elde ediyorlar, hak etmeyenlere vize veriyorlar, hak edenlere vize vermiyorlar yani bir Avrupa ülkesinin çalıştığı gibi çalışmıyorlar, bunlar ahbap çavuş ilişkileri içerisinde çalışıyorlar.”

AKP'Lİ ÜÇÜNCÜ: DENETİMLER SÜRÜYOR, ASIL ÇÖZÜM VİZE SERBESTİSİ

AKP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, ilgili şirketler hakkında denetimlerin sürdüğünü belirterek, asıl çözümün vize serbestisi hedefi olduğunu vurguladı. Genel Kurul’da yapılan görüşmelerin ardından önerge kabul edilmezken, Meclis gündemindeki diğer düzenlemelerin görüşmelerine devam edildi.