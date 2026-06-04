Vize imparatorluğu haberlerine erişim engeli paylaşımına da erişim engeli getirildi

Türkiye’deki vize aracılık sistemini mercek altına alan ve 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun ortak çalışmasıyla hazırlanan "Vize İmparatorluğu" yazı dizisi, peş peşe gelen yargı kararlarıyla erişime kapatıldı. Yazı dizisinin içeriğinin yanı sıra, şirket yöneticilerinin cevap haklarını kullandığı bölümler ve sansür sürecini duyuran haberler de "milli güvenlik" gerekçesiyle engellendi.

Haberlerin paylaşımlarına ve haberlere erişim engeli getirildiği paylaşımlarına da erişim engeli getirildi. Yine aynı gerekçe gösterildi.

VİZE İMPARATORLUĞU HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Yazı dizisinin ilk dört bölümüne getirilen kısıtlamanın ardından, araştırmayı yürüten Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un ilgili vize şirketlerinin tepe yöneticileriyle yaptığı söyleşilerden oluşan beşinci bölüm yayımlandı.

Şirketlerin kendi görüşlerini dile getirdiği ve yanıt haklarını kullandığı bu bölüme de vakit kaybedilmeden erişim engeli getirildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, sadece araştırma dosyası değil, dünkü engelleme kararlarına ilişkin yayımlanan haber de kapsam dahiline alındı. Kararın gerekçesi ise daha önceki bölümlerde olduğu gibi 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” olarak açıklandı.

HABERLERİN ERİŞİM ENGELİ PAYLAŞIMINA DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Sansür süreci, sadece internet sitesindeki içeriklerle sınırlı kalmayıp sosyal medya paylaşımlarına da sıçradı. Araştırmayı hazırlayan Canan Coşkun, vize sektöründeki faaliyetleri ele alan yazı dizisine ilişkin paylaştığı tüm sosyal medya mesajlarına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Coşkun, engelleme kararını kamuoyuna bildirdiği paylaşımının dahi aynı akıbete uğradığını belirterek sürece tepki gösterdi. Sürecin devamında habere erişim engeli paylaşımına erişim engeli getirildiği paylaşımına da erişim engeli getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.