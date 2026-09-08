'Vanlı Kara Haydar' gözaltına alındı! Kilolarca altın takıp polise gövde gösterisi yapmıştı

“Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile evlenen Tançalan, eşine taktığı kilolarca altını ve düğününe gelen polislerle konuştuğu anları sosyal medyaya servis etmişti. Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Tançalan’a ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıldığı bildirildi. Tançalan hakkında, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurumlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem başlatıldı.

GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Tançalan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor. İşlemlerin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın sosyal medyada yayılan görüntüleri de incelemeye alındı. Tançalan’ın düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınların kaynağının araştırılması için mali inceleme başlatıldı.

Adli makamların, altınlar ve inceleme kapsamındaki diğer mal varlığı unsurlarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep ettiği bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan, Van’da düzenlenen düğünle evlenmişti.

Gece boyunca farklı kıyafetler giyen Öz’e takılan çok sayıdaki altın sosyal medyada gündem olmuştu. Öz’ün boynunda, belinde, bileklerinde ve parmaklarında görülen takılar dikkat çekmişti.

Çiftin nişan törenindeki uzun takı merasimi ve takıldığı belirtilen kilolarca altın da daha önce sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tançalan, düğününü yaptığı mekanın önüne gelen polislerle konuştuğu anları da video kaydına alıp servis etmişti.