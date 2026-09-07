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Halk TV Magazin Fenomen Çağla Öz Vanlı Kara Haydar ile evlendi: Tepeden tırnağa altınla kaplandı!

Fenomen Çağla Öz Vanlı Kara Haydar ile evlendi: Tepeden tırnağa altınla kaplandı!

Fenomen Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile evlendi. Gösterişli düğünde tepeden tırnağa altınlarla kaplanan Öz, takılarıyla geceye damga vurdu.

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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van’da gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gece boyunca farklı kostümler tercih eden Öz'e takılan altınlar gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün altınları düğün gecesine damga vurdu. Boynundan beline, parmaklarından bileklerine kadar çok sayıda altın takılan Öz, adeta altınlarla kaplandı.

Gece boyunca 4-5 farklı kostüm giyen fenomenin özellikle takıları dikkat çekti. Parmaklarında bulunan çok sayıda altın da kameralara yansıdı.

Fenomen Çağla Öz Vanlı Kara Haydar ile evlendi: Tepeden tırnağa altınla kaplandı! - Resim : 1

Düğünden sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, Öz’ün üzerindeki takıların çokluğu gündem oldu.

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NİŞANDA DA KİLOLARCA ALTIN TAKILMIŞTI

Çağla Öz, düğün öncesindeki nişan töreninde de takılarıyla gündem olmuştu. Fenomene kilolarca altın takıldığı görülürken, dakikalar süren takı merasimi sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Fenomen Çağla Öz Vanlı Kara Haydar ile evlendi: Tepeden tırnağa altınla kaplandı! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Altın Düğün
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