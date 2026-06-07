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Halk TV Türkiye Van'da feci kaza! 4 ölü 2 yaralı

Van'da feci kaza! 4 ölü 2 yaralı

Van’da hafif ticari araç ile pikabın kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yol ulaşıma kapandı.

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Van'da feci kaza! 4 ölü 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile pikap, ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Van'da feci kaza! 4 ölü 2 yaralı - Resim : 1

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YOL ULAŞIMA KAPANDI KUYRUK OLUŞTU

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. (AA)

Van'da feci kaza! 4 ölü 2 yaralı - Resim : 3

Van'da feci kaza! 4 ölü 2 yaralı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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