Van'da feci kaza! 4 ölü 2 yaralı
Van’da hafif ticari araç ile pikabın kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yol ulaşıma kapandı.
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç ile pikap, ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
YOL ULAŞIMA KAPANDI KUYRUK OLUŞTU
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.
Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi