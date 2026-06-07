Motosikletteki iki genç hayatını kaybetti! Kazada 3. araç tespit edildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı park halindeki motosiklette bulunan Çetin Coşkun ile Semih Özer yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Tokat–Reşadiye D-100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Reşadiye yönünden Niksar istikametine giden C.Y.F. yönetimindeki otomobil, yolun sağında park halinde bulunan motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Çetin Coşkun ile Semih Özer ağır yaralandı, otomobildeki F.K. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tedavi altına alınan 24 yaşındaki Çetin Coşkun ve 21 yaşındaki Semih Özer, kurtarılamadı. F.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, başka bir aracın sanayi kavşağında sola sinyal verdikten sonra ani bir manevrayla sağa dönmesinin kazanın oluşumunda etkili olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen 20 yaşındaki sürücü A.O.T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)