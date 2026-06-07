Haberi aldı, kalbi dayanmadı: Nişan dönüşü kazada 3 ölü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nişan dönüşü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gitmeye çalışan bir akraba ise yolda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, nişan töreninden dönenleri taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen feci kazada yaralanan 3 kişiden Samet Bulut ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan üçüncü kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğü belirtildi.

KAZA HABERİNİ ALAN YAKINI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından bir acı haber de ailenin diğer üyelerinden geldi. Yakınlarının kaza yaptığı haberini alan Hıdır Bulut, olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada yolcu olarak bulunduğu araçta fenalaştı. Yanındakiler tarafından acilen hastaneye götürülen Hıdır Bulut'un kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Bulut, hastanede yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için hastane ve Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. (DHA)