Serinlemek için göle giren emekli polis hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, oğluyla birlikte serinlemek için göle giren emekli polis memuru akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Yanındaki 8 yaşındaki oğlu ise çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, serinlemek amacıyla suya giren 52 yaşındaki emekli polis Sinan Çağlayan ile 8 yaşındaki oğlu Yiğit Çağlayan, bir süre sonra akıntının etkisiyle kıyı şeridinden uzaklaşmaya başladı.

Baba ve oğlunun suda zor anlar yaşadığını fark eden sahildeki vatandaşlar, yardım etmek için hemen göle girdi. Yapılan müdahale sonucunda çocuk vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken, baba Sinan Çağlayan suda gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, deniz polisi ve 112 ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Yiğit Çağlayan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Suda kaybolan Sinan Çağlayan'ı bulmak için dalgıç polisler tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı.

Çağlayan'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)