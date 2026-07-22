Valilikler art arda uyardı: İki ilde denize girmek yasak

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan karar kapsamında 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK 3 GÜN YASAKLANDI

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ile 23 ve 24 Temmuz'da ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetim yapacağı kaydedildi.