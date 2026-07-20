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Halk TV Türkiye Resmi açıklamalar peş peşe geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı

Resmi açıklamalar peş peşe geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde ve Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler olumsuz hava şartları sebebiyle yasaklandı.

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Resmi açıklamalar peş peşe geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 1 gün denize girilmesi yasaklandı. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Resmi açıklamalar peş peşe geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı - Resim : 1

İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandıİstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİNDE DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi. (AA)

Resmi açıklamalar peş peşe geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Kırklareli Deniz Valilik Yasak
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