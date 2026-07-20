Resmi açıklamalar peş peşe geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı

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Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 1 gün denize girilmesi yasaklandı. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİNDE DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi. (AA)