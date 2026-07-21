Uzungöl’de tatil kabusu! Bir fotoğraf için yaklaştı, hayatını kaybetti
Trabzon Uzungöl’de fotoğraf çektikleri sırada dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi hayatını kaybetti. Kardeşi Omar Alharbi ise onu kurtarmak için girdiği suda boğulma tehlikesi geçirdi.
Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de fotoğraf çektikleri sırada dereye düşen 39 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmak için suya giren 23 yaşındaki Omar Alharbi ise boğulma tehlikesi geçirdi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
FOTOĞRAF ÇEKERKEN DEREYE DÜŞTÜ
Olay, akşam saatlerinde Çaykara ilçesi Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil için bölgeye gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi, dere kenarında anı fotoğrafı çektirdiği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek suya düştü.
Suda bir ağaç dalına tutunarak mahsur kalan Alharbi’yi kurtarmak isteyen kardeşi Omar Alharbi de suya girdi.
ABİ VE KARDEŞİ AKINTIYA KAPILDI
Kardeşini kurtarmak için dereye giren Omar Alharbi ile Abdulazız Alharbi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KARDEŞİ KURTARILDI, ABDULAZIZ ALHARBİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Boğulma tehlikesi geçiren Omar Alharbi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Omar Alharbi'nin kurtarıldığı belirtildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdulazız Alharbi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alharbi’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Derede yaşanan kurtarma çalışmaları ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)