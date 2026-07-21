Halk TV Türkiye Uzungöl’de tatil kabusu! Bir fotoğraf için yaklaştı, hayatını kaybetti

Uzungöl’de tatil kabusu! Bir fotoğraf için yaklaştı, hayatını kaybetti Trabzon Uzungöl’de fotoğraf çektikleri sırada dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi hayatını kaybetti. Kardeşi Omar Alharbi ise onu kurtarmak için girdiği suda boğulma tehlikesi geçirdi.