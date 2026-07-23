Uzman çavuş motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaşamını yitiren kişinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.
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Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Öcal D. yönetimindeki 71 AK 525 plakalı otomobil ile Engin K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada Uzman Çavuş olduğu belirtilen Engin K. hayatını kaybetti.
KAZA ANI VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobilde büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Engin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öcal D. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaşamını yitiren Engin K.'nin uzman çavuş olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi