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Halk TV Türkiye Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde direksiyon başındayken arının soktuğu Fevzi Dursun’un (52) kontrolünü kaybettiği TIR, akaryakıt istasyonuna daldı. Bu sırada yakıt alan başka bir TIR'a çarpan TIR’ın şoförü Dursun yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Buldan ilçe kavşağındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne giden 52 yaşındaki Fevzi Dursun'un kullandığı TIR'ın kabinine arı girdi. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Dursun, arı sokunca baygınlık geçirdi.

Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. TIR, bu sırada istasyonda yakıt alan Osman Bahadır yönetimindeki başka bir TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 3

Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ve kazada yaralanan Fevzi Dursun'u Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı akaryakıt istasyonunda soğutma çalışması yaptı.

Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 4

O ANLAR KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın LPG ve diğer yakıt pompalarına yöneldiği sırada istasyonda yakıt alan park halindeki TIR'a çarparak durduğu görülüyor.

Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Denizli Tır Kaza Akaryakıt
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