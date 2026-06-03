Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin test sonucu çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ile “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor tamamlandı.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Berkay Şahin, oyuncu Onur Tuna, gazeteci Mirgün Sırrı Cabas, dijital içerik üreticileri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar ile Tuğçe Postoğlu ve Cansu Tekin’den alınan kan, idrar, saç ve sakal örnekleri üzerinde inceleme yapıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre; Berkay Şahin, Tuğçe Postoğlu, Mirgün Sırrı Cabas ve Cansu Tekin’den alınan numunelerde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddesine rastlanmadı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Raporda, oyuncu Onur Tuna ile dijital içerik üreticisi Özgür Deniz Cellat’a ait örneklerde esrar etken maddesinin tespit edildiği belirtildi.

Dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar’dan alınan numunelerde ise kokain etken maddesine rastlandığı kaydedildi.

Hazırlanan Adli Tıp raporunun, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.