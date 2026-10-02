Üç bine yakın kişinin yaşadığı dev site ‘taciz’ skandalı ile çalkalanıyor!

Halktv.com.tr/ÖZEL

Fikirtepe’de bulunan ve 3 bloktan oluşan Brooklyn Park sitesi, çok sayıda kadın güvenlik görevlisinin art arda verdikleri ifadelerle sarsılıyor. En az 5 kadın görevli, site yönetim kurulu başkanı Rıdvan G. tarafından tacize uğradıklarını ifade etti. Bu kişilerin verdiği ifadeyi, bilgi sahibi sıfatı ile ifade veren bir erkek güvenlik görevlisi de doğruladı.

A. Y. isimli güvenlik görevlisi kadın, Rıdvan G.’nin kendisini ofisine çağırdığını anlatarak “Bana personelle ilgili bir takım şeyler sordu. Daha sonra ben çıkmaya yeltendim. Bu esnada bana dostane bir şekilde sarılmaya yeltendi. Bunun üzerine ben, ‘sizi babam ve abim gibi görüyorum’ dedim. Bunu söylemem üzerine beni iyice kendine çekti. Sağ eli ile sol göğüs bölgeme eli ile sert bir şekilde temas etti. Bunu hisseder hissetmez kendimi çektim ve şahsı ittim” dedi.

‘DİRSEĞİ İLE İKİ KEZ GÖĞSÜME TEMAS ETTİ’

Ç. Ç. İsimli bir diğer site görevlisi kadın ise, personelin dinlenme odası olarak kullandığı yerin mutfağında Rıdvan G. ile yalnız kaldıkları bir anda, taciz edildiğini şu sözlerle anlattı: “İş ile ilgili konuştuğumuz sırada şahıs dirseği ile göğsüme temas etti. Ben o sırada yanlışlık olduğunu düşünerek sessiz kaldım. Bunun üzerine şahıs tekrardan aynı dirseği ile göğsüme temas etti ve ben de hemen geri çekildim. Fakat, şahsın anlık sinir ve parlamalarından korktuğum için bir şey de söyleyemedim” ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNDÜĞÜMDE ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI VARDI

D. B. isimli görevli ise, en az 3 kez Rıdvan G.’nin cinsel taciz ve saldırısına maruz kaldığını ifade ederek “Rıdvan Bey, eşya alınması için beni çağırttı. Daireye gittiğimde kendisi de içeride bulunuyordu. Kendisine her hangi bir eşya olmadığını söyledim. Bu esnada elini omzuma atıp beni öpmeye çalıştı Ben kendimi hemen geri çektim. Tarihini hatırlayamadım tarihte, gece saat 02.00 sıralarında katları dolaşıyordum. C blok devriyesinde Rıdvan G.’nin olduğu kata geldim. Bu esnada arkada bir kapı açılma sesi duydum. Sadece koridor lambası yanıyordu. ‘Şişt’ diye bir ses duydum. Döndüğümde bu şahıs boxerı ile duruyordu. Bana seslenerek ‘gelir misin bir şey söyleyeceğim’ dedi. o esnada bir yandan da cinsel organını çıkararak eli ile oynadığını gördüm. Bu durum üzerine hızla oradan uzaklaştım” dedi.

D. B., yaşadığı tacizler nedeni ile, katlarda devriye çıkmadan önce bir arkadaşını haberdar ettiğini kaydetti.

Rıdvan G.'nin, P. Y.'ye geç saatlerde gönderdiği mesajlar dosyaya girdi.

‘YATAK ODASINA GİRMEMİ İSTEDİ’

G. S. adındaki görevli ise, kendisinin de tacize uğradığını kaydetti. D. B.’nin yaşadığı tacizi kendisine de anlattığını ifade ederek “D. hanım, R. tarafında tacize uğradığını, bunu kimse ile paylaşmamamı istedi. Bir gün de odadan eşya alma bahanesi ile beni çağırdı. Ofisin içinde bulunan yatak odasının kapısını açtı. Benim sırtımı eli ile sıvazlayarak ‘masa burada geç al’ dedi. Ben de ‘yatak odası sizin, girip alamam” dedi. G. S. bir süre sonra bu kişinin kendisine sigara ikram ettiğini ancak geri çevirdiğini anlattı.

‘MESAJLAŞMALARIMI DA TAKİP EDİYORMUŞ’

P. Y. adındaki görevli ise, Rıdvan G.’nin kendisi bir çok kez yemek yemek veya kahve içmek için davet ettiğini anlatarak “Yönetim ofisinde geçtiğim bir esnada beni sıkıştırdı. Farklı bir tarihte de vücudumun çeşitli yerlerine dokundu” dedi. Rıdvan G.’nin cep telefonuna yüklediği uygulama ile sitedeki tüm kameraları izlediğini belirterek “Kameralar ses kaydı da alıyordu. Başkaları ile yaptığım telefon konuşmalarını hatta mesajlaşmalarımın içeriğini bildiğini söyleyerek beni rahatsız etti” dedi. S. G. adındaki kadın görevli de, Rıdvan G.’den şikâyetçi olan bir diğer isim oldu.

ERKEK GÖREVLİ DE DOĞRULADI

Bilgi sahibi sıfatı ile ifadesi alınan erkek güvenlik görevlisi M. Ç. ise, şikayetçilerden D. B.’nin yaşadığı tacizleri kendisine de anlattığını kaydetti. M. Ç., Rıdvan G.’nin erkek görevlileri lobide, kadın görevlileri ise katlarda görevlendirdiğini anlattı. M. Ç., bu durumun nedenin ise “Kadın çalışanları rahatça temas kurabileceği alanda görmek istiyordu” şeklinde açıkladı.

En az 5 kadın güvenlik görevlisi şikâyetçi konumda.

İKİNCİ KEZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında çok sayıda şikâyet bulunan Rıdvan G.’nin bugün bir kez daha adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, Rıdvan G.’nin, taciz ettiği kimi kadınları ‘Kod 46’ olarak da bilinen ‘işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi’ gerekçesi ile işten çıkardığı ifade edildi.