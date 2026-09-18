İğrenç iddia: Şarj bahanesiyle girdi, dükkanda çocuğu taciz etti!

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İstanbul Avcılar’da cep telefonunu şarj etme bahanesiyle güzellik salonuna giren 30 yaşındaki U.K., iş yerinde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunu sözlü olarak taciz ettiği ve numarasını vermeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Taciz iddiasını öğrenen çocuğun yakınlarının iş yerine gelmesiyle kavga çıkarken, şüphelinin tutuklandığı anlar ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞARJ BAHANESİYLE İĞRENÇ İDDİA

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi’nde yer alan bir güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonunu şarj etme bahanesiyle salona giren 30 yaşındaki U.K., o sırada iş yerinde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu.

Şüphelinin tacizin ardından çocuğa kendi telefon numarasını vermeye çalıştığı ileri sürüldü.

YAKINLARI BASKIN YAPTI, KAVGA ÇIKTI

Durumun fark edilmesi üzerine kız çocuğunun yakınları hızla iş yerine geldi. Şüpheli U.K.'ye müdahale eden yakınlar ile şüpheli arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Kız çocuğu ve ailesinin şikayetçi olduğu U.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin karıştığı olay anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (DHA)