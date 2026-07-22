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Halk TV Türkiye TUSAŞ Motor Sanayii'ndeki yangınla ilgili Başsavcılık soruşturma başlattı

TUSAŞ Motor Sanayii'ndeki yangınla ilgili Başsavcılık soruşturma başlattı

Eskişehir’deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ yerleşkesinde çıkan yangının ardından gözler olayın nedenine ve güvenlik önlemlerine çevrildi. 150 personelin tahliye edildiği ve 2 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Başsavcılık soruşturma başlattı.

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TUSAŞ Motor Sanayii'ndeki yangınla ilgili Başsavcılık soruşturma başlattı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde dün meydana gelen yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının başladığı binada bulunan yaklaşık 150 personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği bilgisi verildi.

Olay anında gerçekleştirilen ilk müdahale sırasında ise 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

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Olayın hemen ardından adli sürecin başlatıldığını duyuran Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile bir Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

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Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, yangının çıkış sebebinin ve olayın tüm boyutlarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen adımlar şu ifadelerle aktarıldı:

"Yangına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olay yeri inceleme işlemleri titizlikle yürütülmekte, itfaiye yangın raporu, güvenlik kamerası kayıtları ile diğer deliller değerlendirilmekte ve gerekli bilirkişi incelemeleri yaptırılmaktadır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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