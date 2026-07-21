Son Dakika | Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii'nde yangın

Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları başlatıldı.

YANGIN FABRİKANIN YIKAMA BÖLÜMÜNDE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre yangın, Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi ve ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı.

Henüz belirlenemeyen nedenle tesisin yıkama bölümünde başlayan alevleri fark eden çalışanlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Ayrıca ekiplere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracının da (TOMA) destek verdiği görüldü.

Yangına müdahale çalışmaları yapıldı.

"CAN KAYBIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, söz konusu yangına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir TEİ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun”

(DHA)