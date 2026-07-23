Türkiye'nin en güzel domatesinde hasat başladı: Bu sene az olacak!

Türkiye'nin en bilinen domateslerinden biri olan ve 2023 yılında coğrafi işaret tescili alan Çanakkale domatesi tarlada erken hasada girdi. Yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen domatesin bu yılki verimi yağışlı mevsim nedeniyle düştü.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kumkale köyünde erken domates hasadı başladı. Batak Ovası olarak bilinen bölgenin yanı sıra Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde de yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen Çanakkale domatesi, kendine has aroması ve lezzetiyle Türkiye çapında tanınıyor. Ürün 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

BU YIL VERİM YAĞIŞA TAKILDI

Kumkale köyünden çiftçi Recep Uğurlu, domatesin kalitesinin ve lezzetinin coğrafi işaretle tescillendiğini belirterek verimin bu yıl geçmiş dönemlere göre düşük kaldığını söyledi. Uğurlu yağışlı geçen mevsimdeki nem oranının verime olumsuz yansıdığını vurguladı.

Uğurlu, domatesin kendine özgü aromasını ve rengini iklim koşullarına, toprak yapısına ve kuşaklar boyu biriken üretim deneyimine bağladı.

İLK ÜRÜNLER İSTANBUL YOLUNDA

Erken hasattan çıkan domatesin büyük bölümünün İstanbul'a sevk edildiğini aktaran Uğurlu, erken hasat döneminin sıcaklar nedeniyle 20 ile 30 gün arasında sürdüğünü ifade etti.

Recep Uğurlu, "Geç domateslerimizi temmuz ayında ektik. Temmuz ayında ektiğimiz domateslerde Eylül 20 gibi haset etmeye başlayacağız. Onlar daha yeni ekildi. Erken domateslerde nisan sonu, mayıs başı ekiliyor. Şimdi de hasada başladık" diye konuştu.

Geç ekilen domateslerde hasadın 40 ile 45 gün sürmesi bekleniyor.

(DHA)