Türkiye'nin en değerli bitkisini doğa yürüyüşünde keşfetti: Şimdi tarlasında yetiştiriyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden Gülsüm Köseoğlu, doğa yürüyüşünde keşfettiği salep orkidesini tarlasında yetiştirmeye başladı. Kadın Çiftçi kredisiyle 3 dönümlük arazisine diktiği 60 bin fideden ilk hasadında 600 kilogram ürün aldı.

Gülsüm Köseoğlu, ailesiyle çıktığı doğa yürüyüşünde fark ettiği bitkiyi araştırdı ve Kadın Çiftçi kredisiyle salep üretimine girdi. Üç dönümlük arazisine diktiği 60 bin fideden 600 kilogram ürün alan Köseoğlu, gelecek yıl üretim alanını 10 dönüme çıkarmayı planlıyor.

gülsüm köseoğlu salep orkidesi

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KEŞFETTİĞİ SALEP ORKİDESİNİ TARLASINDA YETİŞTİRMEYE BAŞLADI

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşayan 39 yaşındaki Gülsüm Köseoğlu, geçen yıl ailesiyle çıktığı doğa yürüyüşünde dikkatini çeken bir bitkiyi fotoğraflayıp internette araştırdı.

Üç çocuk annesi Köseoğlu, bitkinin doğadan toplanması yasak olan endemik salep orkidesi olduğunu öğrenince kontrollü yetiştiricilik yolunu seçti.

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİYLE ÜRETİME BAŞLADI

Salep orkidesinin yumruları toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektöründe kullanılıyor. Ekonomik değerinin yüksekliğini gören Köseoğlu, Kadın Çiftçi Projesi kredisinden yararlandı. Üretim öncesinde Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurarak gerekli izinleri aldı.

Köseoğlu, salep soğanı üretimi ve satışının her aşamasında yasal süreçlerin eksiksiz işletilmesi gerektiğini vurguladı.

ÜÇ DÖNÜMDEN 600 KİLOGRAM ÜRÜN

Geçen yıl 3 dönümlük arazisine 60 bin fide diken Köseoğlu, ilk hasadında 600 kilogram ürün elde etti. Gelecek yıl 10 dönümlük arazisine ekim yaparak üretimi büyütmeyi hedefliyor.

Köseoğlu'nun girişimi köyde de yankı uyandırdı. Köylüler salep yetiştiriciliği hakkında bilgi almaya başladı.

"KADINLARIMIZ ÇEKİNMEDEN DENESİN"

Köseoğlu, kadın üreticilere seslenerek "Devletimizin kadın çiftçilere desteği çok fazla. Bunlardan faydalanarak kadınlarımız cesaret etsin, herkes yapabilir. Ev hanımlarına tavsiye ediyorum çünkü hem ev hem ülke ekonomisine katkı sağlayan bir iş. Kadınlarımız üretsin, sayımız çoğalsın istiyorum" dedi.

Üretim sürecine çocuklarını da katan Köseoğlu, onların da küçük yaşta üretimin önemini ve salep soğanını tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
