Türkiye Şam ve Halep'e hastane yapacak: Tedaviler de 2 yıl ücretsiz olacak

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de randevu sistemi ve satılığa çıkarılan hastaneler tartışılırken Suriye’nin sağlığı için yeni bir hibe protokolünü devreye soktu. Bakanlık, Suriye’de toplam 450 yatak kapasitesine sahip iki ayrı hastane inşa ederek personel, ilaç ve işletme maliyetlerinin tamamını üstlenecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla kanun teklifi haline getirilerek Meclis'e sunulan protokole göre, kurulan bu tesislerde Suriyeli sığınmacılara iki yıl boyunca tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sunulacak.

TÜRKİYE ŞAM VE HALEP'E HASTANE YAPACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Suriye Sağlık Bakanı Nazzal Alali arasında imzalanan protokole göre, Şam'da 300 yataklı Kalp ve Damar Hastanesi, Halep'te ise 150 yataklı Onkoloji Hastanesi kuruluyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ayrıca Şam'da bulunan İbn Nefis Hastanesi'ne ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz desteği sağlanıyor. Projenin diğer detayları şu şekilde:

Hastanelerin hizmete hazır hale getirilmesi için inşaat sonrasında ayrıca 80 milyon dolar harcanması planlanıyor.

Tıbbi cihazlar, aşılar, ilaçlar ve her türlü sarf malzemesi hibe yoluyla karşılanıyor.

Hastanelerde görev yapacak doktorlar ve sağlık çalışanları Türkiye'den gönderiliyor; bu personel ve yakınları Suriye yasalarına tabi tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında Suriyeliler için 40 milyar dolar harcandığını belirterek, "Bir 40 milyar dolar daha harcarız" yönündeki açıklamasını akıllara getiren projeyle güncel maliyetin 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

TEDAVİLER DE 2 YIL ÜCRETSİZ OLACAK

Söz konusu hastanelerin personel ve işletme giderlerinin tamamını Türkiye üstlenirken, işletmelerinin Türkiye'de kalacağı projenin arka planındaki sığınmacı sağlık harcamaları ve maliyet verileri dikkat çekiyor.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri kapsamında bugüne kadar 150 milyonun üzerinde muayene, 5 milyon yatarak tedavi ve 4 milyon ameliyat gerçekleştirildiği bilinirken Şam ve Halep'teki hastanelerde 2 yıl boyunca tedavilerin ücretsiz olacağı öğrenildi.

Kanun teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sürerken, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bizim vatandaşımız doktor randevusu alamıyor. 71 hastane satışa çıkarılıyor, emekliden katılım payı alınıyor. Bunları yapan iktidar ise Suriye’de ‘her şey ücretsiz’ hastaneler kuruyor.”

Çakırözer, Türkiye'de vatandaşların doktor randevusu almakta zorlandığını, 71 hastanenin satışa çıkarıldığını ve emeklilerden muayene katılım payı alındığını hatırlatarak, iktidarın Suriye'de her şeyin ücretsiz olduğu hastaneler kurmasını çelişkili bulduğunu ifade etti.