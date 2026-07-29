Türkiye alevlerle mücadele ediyor! Hastane boşaltıldı, yollar kapatıldı

Türkiye genelinde birçok farklı noktada peş peşe orman ve zeytinlik yangınları çıkarken, Manisa, Antalya, Adıyaman, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'daki alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor.

KÜTAHYA DOMANİÇ

KÜTAHYA DOMANİÇ'TEKİ YANGIN TARIM ARAZİSİNDEN ORMANA SIÇRADI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Tavşanlı ilçesine doğru ilerledi. Söndürme çalışmalarına; çevre ilçe belediye ekiplerinin yanı sıra köylüler de su tankerleriyle destek veriyor. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü 12 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer, 1 helikopter ve toplam 125 personelle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

MANİSA ALAŞEHİR

MANİSA ALAŞEHİR'DE ZEYTİNLİK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi Kavşağı yakınındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

ANTALYA KAŞ

ANTALYA KAŞ VE KUMLUCA'DAKİ ORMAN YANGINLARI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale 2. gününde de devam ediyor. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü.

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahalede bulundu.

ANTALYA KUMLUCA

KAŞ'TA 3 PERSONEL YARALANDI: VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaş'taki yangında Elmalı Orman İşletme'ye bağlı 3 personelin küçük yaralanma yaşadığını belirten Vali Şahin, "Onun dışında herhangi bir yaralı, can kaybımız yok. Meteorolojik veriler, fırtınanın deniz yüzeyinden devam ettiğini gösteriyor. 2-3 gün devam edecek. Çok değişik hava. Denizden gelen rüzgar, rutubet getirir ama kuru hava var. Çok yüksek seviyede fırtına. Bu da işimizi zorlaştırıyor. 12 yangından 10'u söndürüldü. 1'i söndürülmek üzere, Kumluca yangınıyla ilgili mücadele sürüyor" açıklamasını yaptı.

Kumluca'da ormanlara giriş ise 4 gün süreyle yasaklandı.

ANTALYA'NIN ALANYA

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDEKİ YANGIN

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

ADIYAMAN MERKEZ KAYAÖNÜ KÖYÜ

ADIYAMAN MERKEZ KAYAÖNÜ KÖYÜ YANGINI

Adıyaman Merkez Kayaönü Köyü kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra çıkan yangın devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine söndürme çalışmalarına köylüler katıldı ve 2 helikopterle hava desteği sağlandı. Çevre illerden de itfaiye takviyesi yapılan bölgede müdahale, havanın kararması nedeniyle yalnızca kara ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yetkililerden bilgi alarak koordinasyonu sağladı.

MUĞLA SEYDİKEMER

MUĞLA SEYDİKEMER'DE YANGIN: KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI, TAHLİYELER OLDU

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 07.00 sıralarında çıkan yangını gören mahallelilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, çok sayıda orman yangın söndürme işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etmeyi sürdürüyor.

SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

4 EV ZARAR GÖRDÜ, HAYVANLAR GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Muğla Valiliği'nin açıklamasına göre, 3'ü harabe haldeki 4 ev zarar görürken, 6 mahallede yaklaşık 300 hane ve 600'ün üzerinde vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ayrıca, 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş 50 hayvanın güvenli bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın nedeniyle tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde bulunan hastaların çevre hastanelere nakledildiğini ve sürecin tamamlandığını bildirdi.

Yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BALIKESİR EDREMİT VE GÖMEÇ'TEKİ ORMAN YANGINLARI

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde, saat 14.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevlere havadan da müdahaleye başlandı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Kumgedik Mahallesi, Atarken Kayalıkları mevkisinde bugün saat 14.00 sıralarında, orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bulunduğu alana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 2 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile müdahale etti. Alevlerin Ulubeyler ve Hacıveliler ile Kozak Yaylası'nın Ayvalık kesimindeki Bağyüzü Mahallesi’ne doğru ilerlediği bildirildi. Yangının Ulubeyler Mahallesi'ndeki anıt ağaç olarak tescilli çınara kadar yaklaştığı belirtildi. Bağyüzü köyünde ise muhtarlık ve jandarma ekipleri tarafından yangına karşı vatandaşlara uyarılar yapıldığı bildirildi.

210 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan alevler, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangının büyümesi üzerine bölgedeki 210 konut tedbiren tahliye edildi.

VALİ USTAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, iki ilçedeki yangınlara müdahale eden ekip ve araç sayısını açıklayarak şu bilgileri verdi:

"Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personelle müdahale edilmektedir. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki 210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır."

Ekipler, hem Edremit’teki hem de Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

ÇANAKKALE MERKEZ SARAYCIK KÖYÜ YANGINI

Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" dedi.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİ AHMETÇE KÖYÜ

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK AHMETÇE KÖYÜ'NDE BAZI İŞLETMELER BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında bir arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürerken, yangın tehlikesine karşı bölgedeki bazı işletmeler tedbir amaçlı boşaltıldı.

YALOVA ARMUTLU'DAKİ ORMAN YANGINI

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fıstık ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına 6 arazözle karadan, 2 helikopterle havadan müdahale ediliyor. Yangın, plajdakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çalışmalara 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel katılıyor. (AA, DHA)