Tuğberk İmamoğlu gemisinden son görüntüler ortaya çıktı: Kimi "Son seferim" kimi "Son balığım" dedi

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında, 2 Eylül gecesi saat 03.00 sıralarında Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı "ALSU" adlı ticari gemi ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" adlı kargo gemisi çarpıştı. 4 bin tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu, çarpışmanın ardından 11 dakika içinde battı.

Olay anından itibaren haber alınamayan 10 mürettebat için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5. gününü geride bıraktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisine entegre uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yapılan taramalarda, batık geminin yeri 720 metre derinlikte tespit edildi ve enkaza ait ilk görüntüler kaydedildi.

"İÇİNDELERSE ÇIKARAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİLER"

Kayıp denizcilerin aileleri, arama kurtarma çalışmalarını TCG Akın ve diğer askeri gemilere binerek doğrudan deniz üzerinden takip etti. Enkazın bulunduğu noktaya götürülen aileler, çalışmaların ulaştığı aşamayı yerinde öğrendi.

ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre batan gemide güverte lostromosu olarak görev yapan 65 yaşındaki Nidai Duman’ın kızı Süreyya Keleş, arama çalışmalarındaki durumu ve kendilerine yapılan açıklamayı şu sözlerle aktardı:

"İçindelerse çıkarma gibi bir olanağımızın olmadığını söylediler. Geminin tam 50 metre yakınına gittik. Korkunç bir yerdi gerçekten, çok belliydi derin olduğu. Acımıza sanki acı kattılar. Yani sadece bulundu. Ama içinde varlar mı yoklar mı bilmiyoruz. Bugün beşinci gün. Babamın bu son seferiydi, ben çok ısrar ettim, ben götürdüm babamı gemiye İzmit'e. Hatta sitem ettim giderken de 'Bu sondu, gitmeyeceksin' diye. 'Bu son kızım, gideyim, ondan sonra bir daha gitmeyeceğim' dedi. Ben bilseydim babamı o gemiye götürmezdim."

Emekli olduktan sonra son bir sefer için yeniden denize açılan Duman'ın ailesine gönderdiği son video kayıtları da ortaya çıktı.

KAYIP CAN SALI: "TEK ÜMİDİMİZ ONA BİNMİŞ OLMALARI"

Gemide aşçı olarak çalışan 48 yaşındaki Abdülbaki Mirzaoğlu’nun da emekliliği için gün saydığı, emekliliğine yalnızca 7 ay kaldığı öğrenildi. Mirzaoğlu'nun denizde tuttuğu balıkları göstererek akrabalarına "Bu son balıklarım" mesajıyla video gönderdiği görüldü.

Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Nursettin Mirzaoğlu, askeri gemiye çıkarak yetkililerden bilgi aldıklarını belirtti ve gemideki can sallarına dikkat çekti:

"Son 5-6 gündür algılarımız tamamen neredeyse kapalı. Acı içinde bekliyoruz. İçimiz yanıyor ama dik durmamız gerekiyor. Bekliyoruz. Güvenlik eşliğinde TCG Akın gemisine çıktık, oradaki durumu öğrendik. Orada herhangi bir emareye rastlanmadığı için bir an mutluluk hissettik. Çünkü sandallardan, can sallarından bir tanesi ortada yok. Ümidimiz, bu yakınlarımızın o can salında olmaları."

Ortaya çıkan son görüntülerde, 10 personelin batmadan kısa bir süre önce balık tutup köfte pişirdikleri ve hep birlikte yemek yedikleri yer aldı.

ŞİRKET "GÖRÜNTÜ YOK" DEDİ, ASKERİ YETKİLİLER PROJE İSTEDİ

Arama operasyonunun 5. gününde teknik süreçteki aksaklıklar da su yüzüne çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, batığa yönelik müdahaleyi daha kapsamlı planlayabilmek amacıyla armatör şirketten batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mimari projesini talep etti.

Armatör şirket yetkilileri ise kayıp personelin aileleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, gemi içinde halihazırda faal bir kamera sisteminin bulunduğunu, ancak gemi 720 metre derine battığı için söz konusu kamera kayıtlarına erişemediklerini ifade etti.

Kayıp 10 mürettebatın aileleri kıyıda kurulan AFAD çadırlarında bekleyişini sürdürürken, arama kurtarma ekiplerinin 720 metre derinlikteki enkaz bölgesindeki mesaisi devam ediyor.