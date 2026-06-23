Töre diyerek katledildiler: Kemikleri mağarada bulunan çiftin dosyası 16 yıl sonra açıldı

2010 yılında birlikte kaçtıkları belirtilen Arif Uğurlu ve o dönemde başka biriyle dini nikahlı olarak yaşayan Ceylan Aktepe'den bir daha haber alınamadı. İlk soruşturmada çiftin yurt dışına gitmiş olabileceği yönündeki ifadeler ve delil yetersizliği nedeniyle 2018 yılında dosya kapatılmıştı.

Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü öne sürmesi üzerine dosya yeniden ele alındı. Savcılığın yaptığı incelemelerde, kayboldukları tarihten sonra çiftin herhangi bir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında işlem bulunmadığı, telefon hattı kullanmadıkları ve yakınlarıyla iletişim kurmadıkları tespit edildi.

Bu bulgular doğrultusunda başlatılan yeni soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı.

MAĞARALARDA KEMİK KALINTILARI BULUNDU

Soruşturma dosyasına giren istihbari bilgilerde, çiftin aşiret büyüklerinin aldığı karar doğrultusunda öldürüldüğü ve cesetlerinin mağaralara bırakıldığı iddia edildi. Bunun üzerine farklı dönemlerde üç ayrı mağarada yapılan aramalarda insana ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntılarına ulaşıldı.

Bulunan kemikler inceleme yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Kemik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Kimlik tespiti için kayıp çiftin yakınlarından da DNA örnekleri alındı. Adli incelemeler sürüyor.

GİZLİ TANIKLAR CİNAYET İDDİALARINI DESTEKLEDİ

Dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinde, kaçan çiftin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği ve burada öldürülmelerine karar verildiği öne sürüldü.

Tanıklardan biri, çok sayıda kişinin arama çalışmalarına katıldığını ve çiftin bulunmasının ardından infaz kararı alındığını duyduğunu söyledi. Bir başka gizli tanık ise dönemin muhtarı ile bazı kişilerin çifti teslim aldığını, Arif Uğurlu'nun darbedilerek, Ceylan Aktepe'nin ise silahla vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

Savcılık tarafından yürütülen teknik takip kapsamında elde edilen tape kayıtları da soruşturma dosyasına eklendi. Kayıtlarda bazı kişilerin olayın belirli şahısların üzerine yıkılması yönünde konuşmalar yaptığı, bazı görüşmelerde ise cinayet iddialarını doğrular nitelikte ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ceylan Aktepe'nin dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı R.A.'nın babası Ömer Aktepe, "töre saikiyle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma, adli tıp incelemeleri ve yeni deliller doğrultusunda devam ediyor.