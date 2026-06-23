Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul dosyada yeni gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda uzun süredir aydınlatılamayan faili meçhul ve kayıp kişi dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek, Ağrı’da 2013 yılından bu yana sürdürülen Nesim Bayram soruşturması ile Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu.

Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda dosyaların titizlikle incelendiğini ifade etti.

YENİ GÖZALTILAR VAR

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının güncel analiz teknikleriyle yeniden değerlendirildiğini aktaran Gürlek, elde edilen yeni tanık ifadeleri ve deliller doğrultusunda yaklaşık 13 yıldır çözülemeyen Nesim Bayram olayıyla ilgili şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Evindar Tığrak soruşturmasında ise HTS ve PTS kayıtları, kriminal inceleme sonuçları, araç üzerinde tespit edilen biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik verilerin birlikte değerlendirildiğini belirten Gürlek, sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Açıklamasında soruşturmalarda görev alan savcılıklar, emniyet birimleri ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı personeline teşekkür eden Gürlek, kayıp kişiler ve faili meçhul cinayetlere ilişkin dosyaların aydınlatılması konusundaki kararlılığın süreceğini vurguladı.