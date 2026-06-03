20 yıllık kayıp dosyası aydınlatıldı: DNA eşleşmesi tespit edildi, 3 gözaltı kararı
Bakan Gürlek, 20 yıl önce faili meçhul olarak kalan bir kadın cesedinin kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanlığı, 75 ilde 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye almıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 20 yıldır çözülemeyen bir kayıp dosyasının aydınlatıldığını duyurdu.
Gürlek’in açıklamasına göre, 2006 yılında kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğu DNA eşleşmesi sonucu kesin olarak belirlendi.
Soruşturmanın, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Gürlek, elde edilen sonucun devletin faili meçhul dosyaları aydınlatma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.
3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Kapsamı genişletilen araştırmalarda bin kişilik kayıp listesi ve bağlantılı tüm verilerin titizlikle incelendiğini kaydeden Gürlek, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçeğin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.
Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek, adli sürecin başlatıldığını bildirdi.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak…— Akın Gürlek (@abakingurlek) June 3, 2026