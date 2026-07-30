TOKİ 49 ilde 737 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), son dönemin en kapsamlı kamu taşınmazı satışlarından birine hazırlanıyor. Kurum, 49 ilde bulunan toplam 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu.

Toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 TL olarak açıklandı. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, spor, özel eğitim, rekreasyon ve akaryakıt tesisi gibi farklı imar fonksiyonlarına sahip arsalar bulunuyor.

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULANACAK

TOKİ satışlarda farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanırken taksitli alımlarda ise yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ya da yüzde 30 peşinatla 48 ay vade seçenekleri geçerli olacak. Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satılacak.

MÜZAYEDE ÜÇ GÜN SÜRECEK

Açık artırmalar 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar fiziki salonların yanı sıra internet üzerinden de teklif verebilecek.

AÇIK ARTIRMAYA KİMLER KATILABİLİR?

TC vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler ile tüzel kişiler açık artırmaya katılabilecek. Katılımcıların talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı 20 bin TL katılım teminatı yatırması gerekiyor. Teminat bedeli Ziraat Katılım Bankası şubelerine ya da diğer ödeme kanallarıyla TOKİ'nin müzayede teminat hesabına yatırılacak.

Tüzel kişilerin imza sirküsü, vekaleten katılacakların ise noter onaylı vekaletname sunması zorunlu tutuluyor.

İNTERNETTEN NASIL TEKLİF VERİLECEK?

Müzayedeye çevrimiçi katılmak isteyenlerin 11 Ağustos 2026 günü saat 10.30'a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Çevrimiçi katılımcıların da üyelik işlemlerini tamamlaması ve belirlenen teminat bedelini yatırması şart koşuluyor. Teklifler muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden canlı olarak verilebilecek.

ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Satışlarda üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Taksitli alımlarda yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ya da yüzde 30 peşinatla 48 ay vade seçenekleri geçerli olacak. Vadeli satışlarda yıllık artış oranı en fazla yüzde 20 olarak uygulanacak. Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satılacak. Van Olay

DETAYLI BİLGİYE NEREDEN ULAŞILIR?

Arsa listeleri, katılım şartları ve müzayede dokümanları toki.gov.tr ile muzayede.emlakyonetim.com.tr adreslerinde yayımlanıyor.