Tokat'ta taşkın riski! 15 mahalle ve 7 köy boşaltılıyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması ve su tahliye işlemlerinin başlaması büyük bir paniğe yol açtı.

15 MAHALLE VE 7 KÖY BOŞALTILIYOR

Baraj sularının tırmanışa geçmesiyle birlikte nehir yatağında oluşabilecek taşkın riskine karşı, bölgedeki 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı alındı.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Turhal Afet Koordinasyon Kurulu acil olarak toplandı ve güvenliği sağlamak adına bir eylem planını devreye soktu.

EKİPLER SOKAK SOKAK GEZİYOR

Kurulun aldığı karar doğrultusunda, taşkın riskinin en yüksek olduğu polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlçedeki riskli noktalarda sokak sokak gezen emniyet güçleri, araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları sürekli uyardı.

"EVLERİ BOŞALTIN" ANONSU GELDİ

Yapılan uyarılarda, özellikle nehir yatağı çevresinde ikamet eden vatandaşların can ve mal güvenliği koruması adına tedbir amacıyla evlerini derhal boşaltması istendi.

Bölgede paniğin önüne geçilmesi ve tahliye işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tahliye çalışmaları polis ve AFAD koordinesinde devam ediyor. (DHA)