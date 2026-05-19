İçişleri Bakanlığı'dan 5 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya karşı tedbirli olun
İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Bölgesi'nde 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; sel, su baskını ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Doğu Akdeniz'de Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da yağışlı hava beklendiğini duyurdu.
Bu kapsamda sarı kodlu uyarı yapılan illerde yaşayan vatandaşların; 20 Mayıs Çarşamba günü meydana gelebilecek fırtına ve su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.
5 İL İÇİN SARI KOD
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü; Doğu Akdeniz’de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel olarak kuvvetli; Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."
BAKANLIKTAN "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI
"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
