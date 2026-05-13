TIR’lar içinde Türkiye’ye kara para taşıdıklarını itiraf eden isim otel odasında ölü bulundu!

Ninova Kıymetli Madenler adında bir şirketi de olan Volkan Özel (44) geçen perşembe günü kaldığı otelde silahla vurulmuş halde bulundu. Özel’in cenazesi Adli Tıp’taki inceleme sonrası geçen pazar akşamı memleketi Mardin Midyat’ta toprağa verildi.

Volkan Özel, TIR'lar içinde Türkiye'ye para getirdiklerini itiraf etmişti.

Volkan Özel’in de aralarında olduğu 4 kişilik bir ‘dolandırıcılık’ davasında sanık konumundaydı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Volkan Özel bir süre de tutuklu kalmıştı. Anılan davanın sanıkları arasında Laleli’de bulunan Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak ile polis memuru Behzat Güzeldere yer alıyor. Söz konusu dava, ağırlıklı olarak Beyazıt bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıda kişinin 100 milyon dolar dolandırılması suçlaması yer alıyor.

Kendisi de döviz bürosu sahibi olan Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel’e teslim ettiği 1 milyon 150 bin Euro’yu bir daha alamadığını söyledi. Haşimoğlu, Volkan Özel ile Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak’ın ortak hareket ettiğini ifade etmişti. Dava dosyasında şikâyetçi olarak görülen Cemal Erhan Saydam ise aynı zamanda Volkan Özel’in eniştesi olan Alaaddin Ak’a verdiği 500 bin Euro’yu bir daha alamadığını söyledi. Şikâyetçi Serhat Tiryaki, Özel’e 700 bin dolar, Hasan Yıldırım adındaki bir başka şikâyetçi ise verdiği 228 bin lirayı bir daha alamadığını ifade etti.

‘POLİS MEMURU 1 MİLYON DOLAR İSTEDİ’

Kendisi dışında başka kişilerin de dolandırıldığını anlatan Abdurrahim Haşimoğlu, parasını almak isterken tehdit edildiğini kaydederek “Halen tehdit ediliyorum. İstihbarattan geldiğini söyleyen bir kaç kişi beni tehdit etti. Hem dolandırıldım hem de canımla malımla tehdit ediliyorum. Geçen celse gelemememin nedeni tehdit edilmem ve evimin etrafında keşif yapılmasından dolayıdır. Benim 1 milyon 550 bin dolar zararım var. Buraya korkudan gelemeyen en az 10 kişi vardır mağdurlardır. Bir çok kişi gelememektedir” dedi. Haşimoğlu, Volkan Özel ile işbirliği içinde olan polis memuru Behzat Güzeldere’nin de kendisinden 1 milyon dolar almaya çalıştığını ifade etti.

Alaaddin Ak, 'kara para aklama' suçlaması ile tutuklu durumda.

‘KAYNAĞI BELİRSİZ PARAYI ÜLKEYE SOKTUM’

Volkan Özel soruşturma ve yargılama aşamasında verdiği ifadelerde dikkat çeken bilgiler verdi. “Benim kendime ait olan iş yerimde yurt dışındaki kaynağı belli olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum” diyen Volkan Özel “Müştekilerle çok para alışverişim oldu. 100 Milyon Euro ya da Pound cinsinden ticari hacmimiz vardı. Onlar yurt dışından kaynağı belli olmayan paraları bana getirirler ve bu paraları bana teslim ederek elden bana parayı verirlerdi ben bu paraları Avrupa’da adamlarım vasıtası ile elden toplar Türkiye’ye sokardım. Onlardan bu işe karşılık komisyon alırdım. Yüzde 0,50 ile yüzde 1 arasında komisyon alırdım. Bu paralar elden ele dolaşırdı. Bu paraları müştekilere bizzat teslim ediyordum” dediklerimin

KARA PARAYI TIR’LAR İÇİNDE GETİRDİLER

Özel ifadesinin devamında “Serhat Tiryaki bana İngiltere'den para taşıyan adamdır. Bunun karşılığından benden komisyon alır. Serhat kendisi gelip benimle çalışmak istediğini söyledi. Bu kişinin yönettiği yurt dışından gelen TIR’ları vardır. Bu vesile ile döviz getiriyor. Bende çok ısrar etmesi üzerine kendisi ile çalıştım. Behzat Güzeldere isimli polis memuru tamamen benden habersiz kurmuş olduğu tezgahla Abdurrahim Haşimoğlu'ndan 1 milyon dolar istemiş olabilir” ifadelerini kullandı.

4 SANIĞA DA CEZA VERİLDİ

Yağma’ suçundan bir başka dosyadan tutuklu olduğunu belirten Behzat Güzeldere, şikâyetçi Haşimoğlu’ndan para istemediğini söyledi. Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak ise, Volkan Özel’in topladığı paralardan haberlerinin olmadığını öne sürdü. Yapılan yargılama sonrası Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak’a 60’ar yıl hapis cezası verildi. Volkan Özel’a ise 50 yıl hapis cezası verildi. Behzat Güzeldere’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Anılan karara ilişkin incelemeyi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Ceza Dairesi yaptı. Daire, baba-oğul Ak’lara verilen cezayı 45’er yıla indirdi diğer cezaları ise onadı. Dosya şimdilerde Yargıtay incelemesinde.