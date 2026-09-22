TIR'ın yakıt deposuna 224 kilo sıvı uyuşturucu sakladılar

İstanbul’da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlenen TIR, Kuzey Marmara Otoyolu’nda durduruldu. TIR’ın yakıt tankında 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilirken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

SEVKİYATI YAPANLAR TAKİBE ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik bir TIR'ı gözlem altına aldı. TIR ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirlendi. Takibe başlayan ekipler Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki TIR’ı durdurdu.

TIR’da narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda, yakıt tankına depolanmış 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.