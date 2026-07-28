Terör ve radikalizm çalışmasına ret veren rektörlük Prof. Demir'in ölüm ilanını da 4 gün geciktirdi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Prof. Dr. Hilmi Demir’in, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüteceği "terör ve radikalizm" çalışmalarının, görev yaptığı Hitit Üniversitesi yönetimi tarafından engellendiği ortaya çıktı. Ailesinin "Babamız bu yüzden emekli oldu" diyerek açıkladığı süreç, üniversite rektörlüğünün devletin terörle mücadele konusundaki uzman talebini neden reddettiği sorusunu gündeme getirdi.

VEFAT İLANI DÖRT GÜN SONRA GELDİ

Türkiye'de din sosyolojisi, dini yapılar, radikalleşme ve toplumsal hareketler üzerine yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan 57 yaşındaki Prof. Dr. Hilmi Demir geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdüren ve Türk Ocakları Çorum Şubesi'nin kurucu başkanlığını da yapan Demir'in vefatının ardından, uzun yıllar görev yaptığı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ölüm ilanını cenazeden dört gün sonra yayımladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTEDİ, REKTÖRLÜK REDDETTİ

Vefat ilanının gecikmeli yayımlanmasının ardından, 2022 yılında İçişleri Bakanlığı ile Hitit Üniversitesi arasında geçen bir yazışma süreci gün yüzüne çıktı. İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Prof. Dr. Demir’in ‘terör ve radikalizm’ alanındaki uzmanlığı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde altı ay daha çalışmalarına devam etmesini talep etti. Ancak Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, bakanlığın bu resmi talebini onaylamadı.

Söz konusu ret kararı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk imzalı belgede yer aldı. Belgede, Demir'in teröre karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, radikalleşme ve şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi konularındaki çalışmalarını Emniyet Genel Müdürlüğünde sürdürmesinin rektörlükçe uygun görülmediği ifade edildi.

AİLESİ: BABAMIZ BU YÜZDEN EMEKLİ OLDU

Rektörlüğün, Prof. Dr. Demir'in radikalizm, selefilik, Fetullahçılık ve çıkar şebekesine dönüşen dini gruplarla ilgili yürüttüğü çalışmalara neden onay vermediği belirsizliğini koruyor. Yaşanan bu kurum içi engelleme süreciyle ilgili konuşan Prof. Dr. Hilmi Demir'in ailesi ise durumu, “Babamız bu yüzden emekli oldu” ifadeleriyle açıkladı.

Konuya ilişkin detayları ve üniversitenin kararını kamuoyunun gündemine taşıyan Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, sürece şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu saygısızlık hiç şaşırtıcı değil. Rektörlük niçin bu çalışmalardan rahatsız oldu? Hocanın radikalizm, selefilik, Fetullahçılık ve çıkar şebekesine dönmüş ‘dini’ gruplarla ilgili düşünceleri mi endişelendirdi?"