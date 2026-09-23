TERA Yatırım soruşturmasında gözler bu mülke çevrildi! Milyarlarca değere sahip

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmış, şirketlerin tüm mal varlıklarına tedbir konuşmuştu.

Sermaye piyasalarını sarsan geniş çaplı adli operasyonda, Tera Yatırım yöneticileri hakkında uygulanan yasal tedbirler ve varlık blokajları, grubun gayrimenkul portföyünü odak noktası haline getirdi. Mahkeme kararıyla holdingin tüm finansal kanalları ve mal varlığı dondurulurken, gözler şirketin Nişantaşı’nda konumlanan en stratejik taşınmazına çevrildi.

2 MİLYAR DEĞERİNDEKİ MÜLKE NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Soruşturmanın ardından mağduriyet yaşayan yüzlerce yatırımcı, kurumun aktifinde yer alan ve yaklaşık 2 milyar lira değer biçilen lüks lokasyondaki ticari yapının durumunu takibe aldı. Holdingin finans dışı alanlara açılma stratejisi kapsamında portföyüne eklediği dev mülk, yüksek kira getirisi ve lokasyon değeriyle grubun en sağlam teminatı olarak görülüyordu.

DEVAM EDEN PROJELER ASKIYA ALINDI

Adli süreç öncesinde binadaki ticari alanlar için kapsamlı bir dönüşüm planlandığı konuşuluyordu. Zemin katta yer alan mevcut kiracının 10 milyon liralık yeni dönem bedeli üzerine tahliye edilmesinin istendiği, bu alanın aylık 25 milyon lira gelir sağlama potansiyeli bulunan dev bir eğlence kompleksine dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtiliyordu. Ancak emniyet birimlerinin operasyonu ve mal varlıklarına konulan kapsamlı blokajlar nedeniyle hem bu yüksek gelirli proje durduruldu hem de milyarlık mülkün geleceği tam bir hukuki bilinmezliğe sürüklendi.