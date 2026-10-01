Telefonunu çaldı, saniyeler içinde yakalandı! Kapkaç anı kamerada!

Taksim İstiklal Caddesi’nde öğle saatlerinde arkadaşıyla sohbet eden bir kadının cep telefonu arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından çalındı. Olayı fark eden Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri kaçmaya çalışan 24 yaşındaki şüpheli M.K.’yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında kadına ait cep telefonu ele geçirilirken, kapkaç ve yakalama anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

SOHBET EDERKEN ARKASINDAN YAKLAŞTI

Olay, kentin en işlek noktalarından Taksim İstiklal Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede arkadaşıyla sohbet eden kadının arkasından sessizce yaklaşan M.K., kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak hızla kaçmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ KAÇMASINA İZİN VERMEDİ

Bölgede devriye görevini sürdüren Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri yaşanan olayı anında görerek duruma müdahale etti. Polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınan M.K.'nin yapılan üst kontrolünde, mağdur kadına ait cep telefonu bulunarak muhafaza altına alındı.

Emniyete götürülen 24 yaşındaki şüphelinin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAPKAÇ VE YAKALAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kapkaç olayı ve polisin şüpheliyi suçüstü yakaladığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sohbet eden kadının arkasından yaklaşıp cep telefonunu alarak kaçmaya çalıştığı ve hemen ardından polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı anlar net bir şekilde görüldü. (DHA)